ООН оказалась в сложном финансовом положении и приблизилась к риску банкротства на фоне приостановки выплат со стороны США и Китая, которые ведут борьбу за влияние в организации, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Вашингтон не перечислил организации средства на миллиарды долларов и вышел из ряда ее программ и структур, включая Всемирную организацию здравоохранения, объясняя это курсом американского лидера Дональда Трампа на сокращение неэффективных расходов и борьбу с расточительством. Совокупная задолженность США перед ООН превышает $4 млрд.

Китай, в свою очередь, усилил финансовое давление на систему, задерживая платежи, несмотря на заявления о том, что Пекин является ключевым защитником организации и «фактическим лидером по финансовым взносам». По данным издания, КНР задолжала ООН $445 млн, при этом во время визита главы МИД Китая Ван И в организацию было перечислено почти $850 млн.

WSJ отмечает, что около 42% основного бюджета ООН формируется за счет вкладов этих двух стран.

Пекин при этом заявляет о намерении полностью выполнить свои финансовые обязательства. В США же подчеркивают, что дальнейшая поддержка будет зависеть от сокращения расходов, включая уменьшение штата, ограничение командировок бизнес-классом и более широкое использование машинного перевода.