Администрация президента США Дональда Трампа существенно сократила финансирование расследований преступлений, в которых украинская сторона обвиняет Россию, сообщает Reuters со ссылкой на источники и правительственные данные.

Бывшие американские чиновники сообщили агентству, что в 2025 году финансирование этой деятельности было сокращено «на десятки миллиардов долларов». Пять других источников также заявили, что иностранные «эксперты», занимавшиеся сбором информации, больше не могут направляться на Украину после сокращения финансирования со стороны Госдепартамента.

«Высокопоставленный источник на Украине сообщил, что сокращения, предложенные Трампом, затрагивают около половины финансируемых США проектов страны, направленных на привлечение к ответственности», — пишет агентство.

При этом Reuters отмечает, что точно оценить объем помощи, ранее предоставлявшейся Вашингтоном, затруднительно «из-за большого количества участвующих американских ведомств и получателей», а также в связи с тем, что гранты распределяются между различными организациями и рассчитаны на несколько лет.