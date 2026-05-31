США при выполнении договоренностей, достигнутых по итогам саммита в Анкоридже, столкнулись с трудностями из-за позиции украинских властей. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Вестям».

Вместо часто употребляемого слова «договоренности» в контексте встречи в верхах в Анкоридже Ушаков использует термин «понимания».

«Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева», — отметил он.

По словам помощника российского лидера, позиция Украины «приобретает больше упертости» на фоне поддержки со стороны Европы, на которую опирается Киев.