Экономические проблемы Ирана связаны как с внешними ограничениями, так и с внутренним давлением, обусловленным особенностями ситуации в стране, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании кабинета министров, передает агентство Tasnim.

Он отметил, что правительство предпринимает все возможные меры для преодоления текущих трудностей с минимальными издержками и потерями. При этом ключевое значение имеет укрепление социального капитала страны, добавил иранский президент.

«Путь к преодолению сложностей и достижению стабильного будущего заключается в опоре на социальный капитал, национальное единство и участие всех граждан в развитии Ирана», – подчеркнул Пезешкиан.