Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Ксавьер Брансон оказался в центре международного скандала после того, как назвал Южную Корею «кинжалом в сердце Азии» в контексте противостояния с Китаем, сообщает агентство «Рёнхап».

Данное заявление вызвало резкую реакцию в посольстве Китая в Сеуле. Там заявили, что генерал фактически представил Южную Корею как «американское оружие» и обвинили США в «пересечении границ».

Власти Южной Кореи также отреагировали на высказывание. Сеул по дипломатическим каналам довел свою позицию до Вашингтона. Детали реакции официально не раскрываются, однако южнокорейская сторона, вероятно, выразила сожаление.

Позднее, на фоне разгоревшегося скандала, генерал попытался разъяснить свои слова. На форуме по безопасности в Сингапуре он отметил, что имел в виду лишь описание оперативной обстановки в регионе, в котором действуют американские войска. Речь не шла о формулировании политических целей, уточнил командующий ВС США в Корее.