Украинские силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове, а также по ряду военных и инфраструктурных объектов на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в ночь на воскресенье украинские военные применили «дальнобойные санкции» против нефтеперерабатывающего завода в Саратове, расположенного примерно в 700 километрах от линии фронта.

Зеленский также сообщил о поражении ряда целей на территории России. В частности, удары были нанесены по объектам в Ростовской и Кировской областях, а также по военному пункту базирования на Каспийском море.

Кроме того, по его словам, за последнюю неделю ВСУ удалось поразить цели в Ярославской, Рязанской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Новгородской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее ВСУ подтвердили удар по НПЗ «Саратовский» и масштабный пожар на предприятии.