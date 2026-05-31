Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможной организации транзита газа через территорию республики и дополнительных экономических выгодах от этого проекта. Об этом сообщает БелТА.

«Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – сказал Лукашенко на полях прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.

По словам президента люди в детали не вдаются. «Откуда, какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст, и какие деньги будут», – обозначил Лукашенко вопросы.

Белорусский лидер также обратил внимание, что сейчас Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене порядка в несколько раз ниже, чем он стоит, например на рынке Евросоюза.

«$150-160 за тысячу кубометров. В ЕС природный газ $550-650 долларов за тысячу (кубометров). Вот только природный газ. Я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах если говорить», – пояснил Лукашенко.