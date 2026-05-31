Восемнадцатилетнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом сообщил вице-премьер республики Ахмед Дудаев.

По его словам, награда связана с деятельностью Кадырова в качестве куратора Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

При этом на войне в Украине Кадыров-младший не участвовал. С 2023 года он получил как минимум 30 региональных и государственных наград, включая медаль за обеспечение безопасности Запорожской АЭС.