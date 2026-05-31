Первая группа паломников из Азербайджана, совершивших хадж в этом году, вернулась в Баку, сообщает Oxu.az.

Самолет с 130 паломниками на борту в воскресенье приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Оставшиеся участники хаджа в настоящее время находятся в Мекке. В ближайшие дни они отправятся в Медину, после чего начнется их возвращение в Азербайджан: начиная с 6 июня их будут поэтапно перевозить в Баку.

Завершение возвращения паломников запланировано на 9 июня, когда прибудет последняя группа.