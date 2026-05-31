Опрос перед парламентскими выборами в Армении показывает уверенное лидерство партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая может получить около 65% голосов определившихся избирателей и сохранить большинство в будущем парламенте. Об этом сообщает Euronews.

Опрос Breavis, проведенный с 5 по 11 мая среди 1 551 респондента, показывает, что «Гражданский договор» сможет обеспечить значительный отрыв от разрозненной оппозиции, часть которой, по данным исследования, открыто поддерживается Россией. При этом ни одна из оппозиционных сил не преодолевает планку в 12%.

«Если голосование в следующее воскресенье подтвердит эти прогнозы, армяне дадут Пашиняну решительный мандат на закрепление стратегического разворота страны Южного Кавказа к проевропейскому и прозападному курсу, что поставит ее на путь прямой конфронтации с Кремлем и позволит закрепить историческое мирное соглашение с Азербайджаном по Карабаху, еще больше способствуя региональной стабильности и сотрудничеству. Это соглашение было подписано в Белом доме в прошлом году при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и положило конец десятилетиям конфликта между двумя странами», – говорится в материале.

Отдельно опрос Breavis фиксирует пересмотр внешнеполитического курса Армении и дальнейшее усиление ориентации на Запад после десятилетий пребывания в постсоветской зоне влияния России.