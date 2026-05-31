Иран смог разблокировать большинство входов к 18 подземным ракетным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

По ее сведениям, иранским властям удалось восстановить доступ к 50 из 69 туннелей, ведущих к указанным объектам. Кроме того, Тегеран отремонтировал дороги, поврежденные в результате бомбардировок, обеспечив подъезды к ряду военных баз.

Ранее газета The New York Times сообщала, что, по данным американской разведки, Иран сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала.