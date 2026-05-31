Азербайджан и США проведут во время Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) первый Экономический диалог, на котором планируется обсудить вопросы торговли, инвестиций, энергетики и цифрового развития. Об этом сообщили в Министерстве экономики республики.

Мероприятие пройдет при совместной организации Минэкономики Азербайджана и Государственного департамента США в соответствии с Хартией стратегического партнерства между двумя государствами.

Участники диалога обсудят перспективы расширения сотрудничества в области региональной связанности, торговли, промышленности, транзита, энергетической безопасности, инвестиций, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Отдельная сессия будет посвящена взаимодействию деловых кругов Азербайджана и США. По ее итогам планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, а также коммерческих контрактов.