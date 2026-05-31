Азербайджан по итогам сезона 2025/26 занял 27-е место в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следует из данных, опубликованных на официальном сайте организации.

Азербайджан по итогам сезона показал общий коэффициент 22,937, обогнав такие страны, как Россия, Армения, Сербия, Румыния, Болгария, Швеция, Шотландия и Австрия.

Наибольший вклад в результат Азербайджан внес агдамский «Карабах», которая набрала 18,750 очка в еврокубках – это лучший показатель среди всех представителей страны. Действующий чемпион республики «Сабах» добавил 2,500 очка, «Араз Нахчыван» внес 1,500, а «Зиря» – еще 0,500.

Лидером рейтинга выступает Англия с коэффициентом 119,519. В первую пятерку стран также вошли Италия, Испания, Германия и Франция.