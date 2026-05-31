Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что у Армении «никогда» не будет другого газа, кроме российского, а переход к рыночным ценам может осложнить ситуацию с поставками.

«Мы очень хорошо знаем ситуацию на рынке газа. Там другого газа, кроме российского, никогда не будет. Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ и каким посредником она будет платить», – сказал Оверчук.

По его словам, в случае отказа от российского газа в Армении ситуация будет «очень сложная», чего Москва не хочет.

Российский вице-премьер отметил, что Европа по-прежнему получает российский газ.

«Поэтому им всего лишь нужно взглянуть на карту. Посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют, сразу увидят, от кого они будут получать российский газ. Ну, конечно же, с учетом уже экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена, ну и с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – обратил внимание Оверчук.