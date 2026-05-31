Нефтеперерабатывающий завод в Саратове подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 31 мая, в результате чего на предприятии возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина.

Около 3:15 ночи в Саратове были зафиксированы взрывы, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода начался пожар. По предварительным данным, удар мог прийтись по установке изомеризации.

О ночной атаке сообщил также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет порядка 5,8 млн тонн нефти в год, что соответствует примерно 2,2% общероссийского объема переработки. Предприятие выпускает дизельное топливо, бензин, мазут и авиакеросин.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что при «падении обломков» БПЛА в ночь на воскресенье, 31 мая, загорелось топливное хранилище частного предприятия, работающего с сельхозпроизводителями.

По сообщению губернатора Кировской области Александра Соколова, пожар произошел на предприятии на территории Уржумского района после атаки украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. Соколов не указал, какое предприятие было атаковано.