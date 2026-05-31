Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил стратегический меморандум о расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере углеводородов, нефтегаза, нефтехимии и проектов зеленой энергетики, сообщают алжирские СМИ.

Документ формирует широкую рамочную основу сотрудничества, включая нормативно-правовое регулирование в сфере углеводородов, а также совместные проекты по разведке и добыче нефти и газа на суше и на шельфе.

В рамках договоренностей Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) будет осуществлять долгосрочные поставки легкой азербайджанской сырой нефти и других видов нефти компании Sonatrach Raffineria Italiana, что усилит коммерческий энергетический обмен между сторонами.

Партнерство также охватывает направления зеленой энергетики, включая разработку водородных технологий, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также подготовку кадров.

Меморандум рассчитан на пять лет и предусматривает автоматическое продление, если ни одна из сторон официально не заявит о выходе из соглашения.