Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «трепом» угрозы Владимира Зеленского в адрес республики, прозвучавшие на фоне заявлений Киева о 500 потенциальных целях на белорусской территории.

«Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский) извинит за это, но это треп какой-то», – заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что, возможно, Киев и обозначил 500 целей, однако «у нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси».

«Европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это – они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает», – указал лидер Беларуси.

При этом президент подчеркнул, что белорусских военнослужащих не было и не будет на территории Украины, и Зеленский об этом знает.

«Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу», – отметил Лукашенко.