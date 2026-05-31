Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза и не рассматривает сценарий разрыва связей с объединением. Об этом заявил вице-премьер страны Мгер Григорян в интервью Павлу Зарубину для «Вести» в Астане.

Журналист спросил, оценивали ли армянские власти возможные экономические последствия в случае сокращения сотрудничества с ЕАЭС или выхода из объединения.

«А у нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент», – сказал Григорян.

Вице-премьер также выразил надежду, что сложности, возникшие с поставками товаров в Россию, носят технический характер и будут урегулированы в ближайшее время.