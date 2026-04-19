Временное прекращение огня между США и Ираном, срок которого истекает на следующей неделе, следует продлить. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

«Мы поддерживаем проведение переговоров между США и Ираном. Мир вздохнул с облегчением после объявления прекращения огня. Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласия», — сказал он.

Фидан добавил, что США и Иран не смогут достичь соглашения в течение 14 дней, так как им необходимо согласовать очень широкий круг вопросов.