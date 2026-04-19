Турция намерена продвигать Средний коридор — сухопутный торговый маршрут между Азией и Европой, рассматривая его в качестве альтернативы морским поставкам через Ормузский пролив, пишет Financial Times.

Речь идёт о проекте TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания), поддержанном президентом США в рамках мирных инициатив между Азербайджаном и Арменией. В статье говорится, что турецкие власти уже начали подготовку к возобновлению работы пограничного перехода Алиджан, закрытого 32 года назад.

«Мы не знаем, когда откроется граница, поскольку дата постоянно меняется. Но все думают, что это произойдет скоро», — сказал изданию турецкий пограничник.

Проект «Средний коридор» предусматривает сухопутное сообщение между Китаем и Европой через Кавказ и Турцию.

По словам бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, доставка по этому маршруту может занять 12-15 дней, по сравнению с примерно 40 днями морского пути. Ожидается, что потенциал поставок увеличится с 5 миллионов до 20 миллионов тонн в год.

Однако проект сталкивается со сложной логистикой через Каспийское море, различиями в железнодорожной инфраструктуре и другими факторами.

Эксперты отмечают, что реализация проекта TRIPP зависит от политической поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов.

Прошлой осенью президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о скором завершении строительства в стране Зангезурского транспортного коридора, известного как «Маршрут Трампа». Он отметил, что железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн грузов в год станет ключевым звеном Среднего коридора — транскаспийского международного маршрута.

Зангезурский коридор — это планируемый транспортный маршрут, который соединит материковую часть Азербайджана с Нахчываномчерез Сюникскую область на юге Армении. Его протяженность составит приблизительно 40 километров. Проект предусматривает строительство автомобильной и железной дороги.

Проект получил название «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию» после подписания мирной декларации премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время встречи с Дональдом Трампом.

Транспортный коридор Зангезур, строительство которого в настоящее время ведется, имеет потенциал оказать значительное влияние на мировую экономику. По оценкам Всемирного банка, его открытие может увеличить годовой объем мировой торговли на 50-100 млрд долларов к 2027 году.