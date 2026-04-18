ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя Центрального штаба иранских вооруженных сил.

К сожалению, американцы, имея в своей истории неоднократные нарушения обязательств, продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады. По этой причине контроль над проливом Ормуз вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический пролив находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил.

В заявлении отмечается, что пролив будет оставаться под контролем Тегерана, пока США полностью не прекратят блокаду прохода судов из Ирана.