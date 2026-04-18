Нормализация отношений между Баку и Москвой после кризиса вокруг трагедии с азербайджанским авиалайнером стала важным, но не окончательным этапом в восстановлении доверия. Об этом в комментарии для Minval Politika заявил политолог Орхан Йолчуев.

По его словам, сам факт урегулирования уже можно оценивать как позитивный сигнал: «То, что урегулирование вопросов по трагедии с азербайджанским авиалайнером состоялось, — конечно, позитивный момент в двусторонних отношениях».

Эксперт подчеркнул, что подобные шаги полностью укладываются в стратегию Баку, поскольку в целом внешнеполитическая стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы в первую очередь иметь стабильные, хорошие и крепкие отношения со своими соседями, что создает экосистему регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Он напомнил, что аналогичный подход был реализован даже в отношениях с Арменией: «Даже со страной, которая около 30 лет оккупировала наши территории, именно Азербайджан инициировал мирный процесс и предложил мир после победы в Карабахе».

Говоря о российском направлении, Йолчуев отметил его особую значимость: «С Россией отношения имеют важный характер, учитывая человеческие и экономические связи. Значительная часть южных регионов России экономически завязана на Азербайджане».

По его мнению, урегулирование кризиса было не случайным и совпало с важными двусторонними контактами: «Этот вопрос был решён в преддверии заседания межправкомиссии, которое проходило в Зангилане, что также имеет символическое значение для освобождённых территорий».

Эксперт предлагает рассматривать отношения Баку и Москвы через призму двух параллельных треков.

«Есть экономический блок и есть политический. После трагедии с самолётом это различие стало особенно очевидным», — добавил он.

Политолог также подчеркнул устойчивость экономического взаимодействия: «Несмотря на напряжённые отношения, экономическая составляющая не останавливалась ни на день. Более того, за последние два года связи только укреплялись».

В подтверждение сказанного он привёл конкретные цифры: «Товарооборот достиг рекордных показателей — около 4,9 млрд долларов. Российские инвестиции в Азербайджан превышают 10 млрд, азербайджанские инвестиции в Россию составляют более 1,2 млрд».

При этом, указал он, политический диалог, напротив, оказался заторможен, чему способствовал серьёзный информационный шум с негативным оттенком.

В то же время Йолчуев отметил, что итог кризиса продемонстрировал способность сторон договариваться: «По итогам кризиса требования Азербайджана были приняты — речь идёт о компенсациях, признании ответственности. В итоге Россия проявила политическую волю и решила вопрос, хотя это можно было сделать и за более короткое время».

Отдельно эксперт выделил дипломатическую форму развязки: «Азербайджан дал возможность России сохранить лицо. Всё было решено на прагматичном и дипломатическом уровне, а не так, как это выглядело в информационном пространстве».

В то же время эксперт отметил, что экономическая взаимозависимость остаётся ключевым фактором: «В условиях перестройки глобальных логистических цепочек для России архиважно иметь стабильные и предсказуемые отношения с Азербайджаном».

Особую роль, по словам Йолчуева, играет транспортная составляющая: «Коридор Север–Юг, особенно его западная ветка через Азербайджан, — стратегический маршрут, который соединяет северо-запад России с портами Ирана и далее с рынками Глобального Юга».

Собеседник обратил внимание, что данный маршрут почти вдвое короче пути через Суэцкий канал, и через него уже перевозятся десятки млн тонн груза. Азербайджан, подчеркнул он, остаётся ключевым звеном, поскольку через территорию республики проходит самая эффективная ветка благодаря развитой инфраструктуре и высокой пропускной способности.

Кроме того, Йолчуев также обратил внимание на более широкую геоэкономическую картину: «Южное направление становится приоритетом для России — Иран, Пакистан, Индия, страны Юго-Восточной Азии и даже Восточной Африки».

В этом контексте роль Баку только усиливается: «Для связки с тем миром, с которым Россия продолжает активно взаимодействовать, Азербайджан сегодня является ключевой страной».

Эксперт отметил и значение политического фактора на высшем уровне: «Важную роль сыграли личные контакты лидеров. Именно политическая воля на высшем уровне позволила довести процесс до урегулирования».

В заключение он обозначил ключевой индикатор дальнейшей разрядки. По его мнению, первый сигнал — это снижение негативной риторики в информационном пространстве России: «За последние два года тон был слишком резким, и его необходимо было менять».

По мнению Йолчуева, дальнейшее развитие отношений будет зависеть от того, удастся ли сторонам перевести достигнутую договорённость в устойчивое политическое доверие.