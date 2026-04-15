Израильские войска завершили окружение города Бинт-Джбейль в Южном Ливане. Об этом заявил командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля генерал-майор Рафи Мило.

«В последние дни мы окружили этот район и начали действовать внутри Бинт-Джбейля. Это важный оперативный маневр», — заявил военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.

Согласно её заявлению, генерал провёл в Бинт-Джбейле оперативное совещание с военными. «Одновременно войска Армии обороны Израиля действуют на всей передовой линии обороны [в Южном Ливане], уничтожая инфраструктуру «Хезболла». Мы будем и впредь решительно действовать, чтобы устранить угрозы и обеспечить безопасность жителей северных районов страны», — отметил Мило.

Бинт-Джбейль расположен в 4 км к северу от границы с Израилем и считается одним из важных укрепрайонов «Хезболлы» в Южном Ливане.