Министр войны США Пит Хегсет в пятницу на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом обсудил расширение присутствия американских вооруженных сил в этой стране, сообщил Пентагон.

«29 мая министр обороны Пит Хегсет встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом и министром обороны Чан Чун Сином в рамках отдельных встреч на полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре… Лидеры обсудили обстановку в сфере безопасности и реализацию ключевых обязательств по расширению ротационного размещения военно-морских и военно-воздушных сил США в Сингапуре», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что «эти усилия соответствуют меморандуму о взаимопонимании 1990 года относительно использования Соединенными Штатами объектов в Сингапуре и способствуют сохранению мира в регионе».

Хегсет также подтвердил приверженность США поддержке повышения квалификации вооруженных сил Сингапура в Соединенных Штатах.