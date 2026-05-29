Румыния официально обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Решение приняли после того, как российский беспилотник упал на жилой дом в городе Галац. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Тойу, сообщает POLITICO.

Глава МИД назвала произошедшее «неприемлемым и откровенным нарушением воздушного пространства». Она отметила, что главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поддержал предыдущие предложения Бухареста по перемещению военной техники, и теперь Румыния просит ускорить эти поставки.

Применять статью 4 договора НАТО о срочных консультациях страна пока не планирует.

«У нас есть подтверждение, что это российский беспилотник», — подчеркнула Оана Тойу.

Во время инцидента в воздух поднимали два истребителя F-16, однако дрон не сбили, поскольку угроза возникла над населенным пунктом.