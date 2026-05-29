Обломки российской ракеты «Орешник» находятся в распоряжении Украины и США, заявил член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс, сообщает РБК-Украина.

«Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает, но и обломки этой ракеты сейчас находятся в их и нашем распоряжении», – сказал Хаймс.

Конгрессмен отметил, что полученные данные могут быть использованы Украиной и западными странами для оценки возможностей российской ракеты.

По его словам, попытка России запугать Украину дала обратный эффект.