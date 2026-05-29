Шведские истребители JAS 39 Gripen C/D будут поставляться в Украину вместе с ракетами большой дальности «воздух-воздух» Meteor, что позволит сбивать российские истребители Су-35 и МиГ-31. Об этом пишет американское издание TWZ.

Издание сообщает, что дальность Meteor составляет до 210 км, что превосходит возможности текущих систем ПВО Украины и сопоставимо с российской ракетой Р-37М (до 200 км).

Это позволит украинским пилотам поражать российскую авиацию до того, как она нанесет удар по целям вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны (ПВО).