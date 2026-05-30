По меньшей мере 18 человек погибли и 30 получили ранения в результате опрокидывания грузовика в восточной афганской провинции Лагман, сообщает Xinhua со ссылкой на местное управление полиции.

Согласно заявлению, ДТП произошло на трассе, соединяющей столицу Кабул с восточными провинциями, когда водитель потерял контроль над управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Несколько человек находятся в критическом состоянии.