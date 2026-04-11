Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.

Сообщается, что режим прекращения огня действует с 11 апреля, и продлится до конца 12 апреля.

Напомним, 9 апреля президент России Владимир Путин объявил о введении временного военного перемирия в связи с празднованием Пасхи — с 17:00 (по Баку) 11 апреля до конца 12 апреля.

Он поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову обеспечить прекращение боевых действий на всех направлениях в указанный период.