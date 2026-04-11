Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались война России против Украины, а также текущая ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом французский президент написал в своем X.

В контексте ситуации на Ближнем Востоке Макрон отметил, что они с Эрдоганом призвали к соблюдению режима прекращения огня и его применению в Ливане, а также к соблюдению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, они подчеркнули необходимость надежного и долгосрочного дипломатического решения текущего конфликта.

«Мы также обсудили ситуацию в Украине и нашу совместную работу в рамках «коалиции решительных», направленную на содействие поиску справедливого и прочного мира, который обязательно должен соответствовать принципам Устава Организации Объединенных Наций и основываться на надежных гарантиях безопасности для Украины», – добавил Макрон.

Кроме того, накануне саммита Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване, Макрон напомнил Эрдогану о поддержке Францией мирного процесса на Южном Кавказе, который должен позволить региону начать новый этап с открытыми границами и укреплением регионального сотрудничества.

«Наконец, мы согласились с необходимостью продолжать углублять наш диалог и двустороннее сотрудничество», – резюмировал французский президент.