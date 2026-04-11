Иранская делегация во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом разъяснила позицию Тегерана по вопросу переговоров с американской стороной, сообщила IRIB.

По ее информации, красные линии Ирана включают вопрос контроля Ормузского пролива, выплату репараций, размораживание иранских активов и прекращение огня во всем регионе.

15:16 В Исламабаде начались переговоры между официальными представителями Пакистана, выступающего посредником в переговорах США и Ирана, и иранской стороной.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, встреча между делегациями уже стартовала.

Подробности переговоров на данный момент не раскрываются.