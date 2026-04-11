Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с делегацией США, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад.

Об этом сообщила канцелярия главы пакистанского правительства, пишет ТАСС.

«Высоко оценив приверженность обеих делегаций конструктивному взаимодействию, премьер-министр выразил надежду, что эти переговоры станут шагом на пути к прочному миру в регионе», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что на встрече присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять главы вашингтонской администрации, предприниматель Джаред Кушнер.

