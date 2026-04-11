МИД Армении снова учудил. Эта претендующая на солидность контора распространила заявление по поводу мифической «резни в селе Марага», будто бы имевшей место 10 апреля 1992 года. По версии армянских дипломатов, «зверства в Мараге не были единичным случаем, а продолжением систематического насилия, наблюдавшегося ранее во время погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку». Более того, в этом ведомстве назидательным тоном изрекают: «Почитание памяти жертв и пропавших без вести требует не только почтения, но и подлинной приверженности предотвращению повторения подобных преступлений».

Для начала, перед тем как читать кому-либо мораль по поводу «почитания памяти жертв и пропавших без вести», Армении следовало бы самой признать ответственность и за погромы, и за «этнические чистки» азербайджанцев на своей территории, и за геноцид в Ходжалы, и за массовые убийства в кельбаджарском тоннеле, в Агдабане, в Баллыгая — и это ещё не полный список. Далее, если уж речь зашла о пропавших без вести, Азербайджан так и не увидел от Армении должного содействия в прояснении судьбы более 4000 пропавших без вести гражданских лиц в ходе первой карабахской войны. Словом, не та ситуация, когда МИДу Армении стоило бы говорить назидательным тоном.

Однако куда важнее другое. Между Баку и Ереваном уже идёт мирный процесс. В августе 2025 года в Вашингтоне состоялись переговоры, в ходе которых был парафирован мирный договор. Настало время перевернуть страницу конфликта и строить совместное мирное будущее. Но как тогда понимать риторику внешнеполитического ведомства Армении, где продолжают «дипломатию ненависти»?

Нетрудно заметить: МИД Армении продолжает жить фейками и байками времён конфликта и вообще ведёт себя так, как будто конфликт в Карабахе продолжается, просто его в очередной раз «заморозили». В Армении, конечно, любят «ретро-стиль» в политике. То там пытаются реанимировать Севрский договор, то апеллируют к «арбитражному решению Вудро Вильсона», то пытаются что-то выскрести из так и не вступившего в силу закона о выходе республик из состава СССР. Но на сей раз всё иначе.

Подчеркнём: этот провокационный текст разместил не очередной блогер, не независимый политолог и даже не оппозиционный кандидат в ходе предвыборной кампании. Это сделал МИД Армении — официальное ведомство, которому по штату положено разбираться во внешней политике лучше, чем даже другим официальным структурам. Тем более профессиональным дипломатам положено знать, что мирный процесс — это всегда «улица с двусторонним движением».

Так как же тогда понимать появление этого провокационного заявления армянского МИДа? Там глубоко не в курсе переговоров в Вашингтоне? Или ведут себя по принципу «подписать подписали, а выполнять необязательно»? Да ещё считают, что обязательства могут быть только у кого-то в отношении Армении, но никак не у неё самой?

Ну что же, в этом случае мы вынуждены напомнить. Во-первых, одним из краеугольных камней международной политики является принцип «договоры должны соблюдаться». И обязательства, взятые на себя в Вашингтоне, Армении придётся выполнять.

Во-вторых, после старта мирного процесса подобная «дипломатия ненависти» как минимум неуместна.

А в-третьих, не стоит забывать о политической ответственности за подобные игры. Азербайджан чётко выполняет взятые на себя обязательства, не ведёт двойной игры, но и не позволяет кому-то вести подобные игры в отношении нашей страны. И это лучше помнить.