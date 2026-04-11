Вашингтон и Бейрут попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить удары по Ливану до начала прямых переговоров, запланированных на следующую неделю, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным двух источников издания, ливанское правительство через американских посредников обратилось к Израилю с просьбой «сделать жест» перед встречей и приостановить авиаудары по Ливану. Ливанцы предложили израильтянам вернуться к условиям предыдущего соглашения о прекращении огня и наносить удары только по непосредственным угрозам, связанным с «Хезболлой». Источники сообщили, что США поддерживают просьбу Ливана и призывают Израиль принять преложение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает запрос и пока не принял решения, говорится в статье.

Как отмечают источники, Биньямин Нетаньяху пока не принял решения: согласие на прекращение огня может вызвать политические трудности, однако рассматривается вариант краткосрочной тактической паузы.