Американский политолог и профессор Джон Миршаймер заявил, что Иран находится в сильной позиции на фоне текущей эскалации и способен диктовать условия.

«У Ирана почти все козыри. Они находятся в очень сильной позиции», — отметил он.

По его словам, перекрытие Ормузского пролива может иметь глобальные последствия: «Закрыв Ормузский пролив, они могут обрушить мировую экономику. Их влияние огромно».

Миршаймер также считает, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива уязвимы: «Они могут уничтожить эти страны как функционирующие общества».

Оценивая действия президента США Дональда Трампа, он подчеркнул: «Трамп не может подняться по лестнице эскалации. На каждой ступеньке Иран может его победить».

По словам политолога, Вашингтон оказался в крайне сложной ситуации: «Трамп в отчаянии. Мы играем с проигрышными картами».

Он добавил, что жёсткая риторика сменяется отступлением: «Он угрожал уничтожением — потому что эскалация потерпела неудачу. К вечеру он отступает. По сути, он говорит: Я признаю поражение».

Отдельно Миршаймер указал на возможный опасный сценарий, при котором Израиль, по его мнению, может прибегнуть к ядерному оружию против Ирана, поскольку обычные вооружения, как он считает, не способны помешать Тегерану получить ядерное оружие.

«Единственный вариант, который у них остаётся, — это ядерное оружие. Соединённые Штаты не будут этому препятствовать», — заключил он.