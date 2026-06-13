Самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-295 по маршруту Баку – Нахчыван, был вынужден вернуться в столицу из-за грозовых погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно благополучно приземлилось в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 21:09.

Также из-за неблагоприятной погоды был задержан рейс J2-2257 по маршруту Баку – Нахчыван. Пассажиров проинформируют обо всех возможных изменениях в расписании.

В AZAL отметили, что в последние дни нестабильные погодные условия в Нахчыване затрудняют выполнение рейсов по маршруту Баку – Нахчыван – Баку в соответствии с графиком. Из-за географического положения и горного рельефа региона сильный ветер, ограниченная видимость и быстро меняющиеся метеоусловия могут напрямую влиять на выполнение полетов.

В авиакомпании подчеркнули, что для обеспечения безопасности пассажиров решения о выполнении рейсов принимаются оперативно с учетом текущей погодной обстановки.