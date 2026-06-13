В Лондоне состоялся традиционный военный парад по случаю официального дня рождения короля. Он проходит ежегодно в конце мая или начале июня вне зависимости от даты настоящего дня рождения действующего монарха.

В 2025 году официальный день рождения Карла пришелся на вторую субботу июня — 14-е число. При этом настоящий день рождения короля — 14-е ноября.

Впервые Парад в честь дня рождения короля состоялся в Великобритании в 1748 году, в честь короля Георга II. С тех пор монархи придерживались этой традиции. Официальный день рождения покойной королевы Елизаветы II чаще всего приходился на вторую субботу июня.