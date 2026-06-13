В связи с проведением ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития, которые пройдут в Баку с 16 по 19 июня 2026 года, работа ряда парковочных зон в столице будет временно ограничена.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Ограничения вступят в силу с 20:00 15 июня и будут действовать до 20 июня.

Временно недоступными окажутся части парковочных площадок на улицах Тебриз, Иззеддина Гасаноглу, Физули, Зарифы Алиевой, Рихарда Зорге, а также на проспекте Бюльбюля.

Водителям рекомендуется заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом временных ограничений на парковку.