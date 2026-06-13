На химзаводе «Крымский титан» в городе Армянск аннексированного Крыма произошла авария после атаки украинских беспилотников.

На территории предприятия зафиксирован пожар, производственные процессы приостановлены.

Предприятие выпускает базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

«Власти» Армянска подтвердили, что на химическом предприятии «Титановые инвестиции» произошла аварийная ситуация. По словам «главы горадминистрации», на заводе ведутся работы по ее ликвидации, на месте также работают лаборатории. Превышения предельно допустимых концентраций веществ, как заявляется, не зафиксировано.