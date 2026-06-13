Сборная Азербайджана по човгану стала победителем Чемпионата мира, проходившего в Баку.

Наша команда в финале одержала победу над сборной Чили со счетом 3:0.

В борьбе за бронзовую медаль сборная Уругвая обыграла Нигер со счетом 3:2.

Напомним, II Чемпионат мира по човгану проходил в Баку с 7 по 13 июня. В турнире участвовали десять национальных команд, разделенных на две группы. В группу А вошли сборные Нигерии, Уругвая, Турции, Нигера и Польши. В группе B выступали команды Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Чили и Кувейта.