Вопрос о денуклеаризации КНДР окончательно и бесповоротно закрыт. Соответствующее заявление представителя министерства иностранных дел распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Бессмысленная антикорейская риторика США и их сателлитов, а также скоординированные угрозы не могут оказать никакого влияния на наш необратимый статус ядерного государства, — говорится в документе. — Денуклеаризация — это вопрос, окончательно и бесповоротно закрытый».

В МИД подчеркнули, что статус страны как ядерной державы необратим. «Как бы ни старались США, Япония и Республика Корея, им никогда не изменить нынешний статус КНДР», — отметил дипломат.

Он также указал, что Пхеньян продолжит укреплять свой ядерный щит, который в республике считают законным инструментом сдерживания внешних угроз и обеспечения региональной стабильности. «В ответ на ежедневные угрозы применения ядерного оружия со стороны враждебных государств разрабатываются военно-технические альтернативы с использованием всех доступных сил и средств», — добавил представитель МИД.

«Исходя из принципов обеспечения безопасности и защиты мира на основе могущественных сил, наша решимость тверда и непоколебима: ядерным оружием взять под контроль ядерную угрозу со стороны враждебных государств, которые покушаются на абсолютно неприкосновенный суверенитет и безопасность КНДР», — резюмировал дипломат.