Президент США Дональд Трамп присоединится к рабочей сессии лидеров стран «Большой семерки» (G7) с участием президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоится в рамках саммита во французском городе Эвиан.

По информации издания Euractiv, саммит G7 будет проходить с 15 по 17 июня. Украинский вопрос лидеры планируют рассмотреть во время первой рабочей сессии.

По словам высокопоставленного американской администрации, главной целью европейских лидеров является формирование единой позиции по поддержке Украины.