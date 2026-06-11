Азербайджан становится всё более важным партнёром в рамках общеевропейской стратегии диверсификации энергетических источников и развития транспортно-энергетической взаимосвязанности. А сотрудничество между ЕС и Азербайджаном вышло далеко за рамки традиционных обсуждений поставок энергоресурсов и охватывает развитие возобновляемой энергетики, проекты зелёного перехода, инфраструктурную взаимосвязанность, повышение энергоэффективности и укрепление долгосрочной устойчивости региона. Об этом в интервью Minval Politika заявила Лига Сичева, стратег по международному сотрудничеству Латвийской торгово-промышленной палаты (LCCI) и представитель Палаты в Азербайджане

— Латвия и Азербайджан на протяжении многих лет поддерживают конструктивные отношения. Как бы Вы оценили текущее состояние экономического сотрудничества между нашими странами?

— Латвия и Азербайджан постепенно переходят от традиционно дипломатических и торгово-экономических отношений к более стратегическому экономическому партнёрству, формирующемуся под влиянием меняющейся геополитической архитектуры между Европой и Азией. Недавний визит президента Латвии в Азербайджан в сопровождении делегации представителей бизнеса является наглядным подтверждением этой тенденции.

Особую значимость нынешнему этапу придаёт не только развитие двусторонней торговли как таковой, но и более масштабная трансформация региональной взаимосвязанности, энергетической безопасности и глобальных цепочек поставок. Азербайджан всё более уверенно позиционирует себя как ключевой узел, соединяющий Европу, Каспийский регион и Центральную Азию, тогда как стратегическая ценность Латвии заключается в её роли североевропейского логистического, транзитного и делового хаба, обеспечивающего доступ к рынкам Балтии и Скандинавии.

В этом контексте сотрудничество между нашими странами не следует рассматривать исключительно через призму краткосрочных торговых показателей. Гораздо более важным является вопрос о том, какое место Латвия и Азербайджан занимают в формирующейся экономической географии, связывающей Европу и Азию.

— Какие отрасли экономики Азербайджана в настоящее время предоставляют наибольшие возможности для латвийского бизнеса и инвесторов?

— Наиболее перспективные возможности связаны с долгосрочной стратегией экономической диверсификации Азербайджана. Речь идёт о таких направлениях, как транспортная и логистическая инфраструктура, цифровая трансформация, возобновляемая энергетика, образование и профессиональная подготовка кадров, решения в сфере «умного» государственного управления, пищевые технологии, услуги, связанные с устойчивым развитием, а также экспорт специализированной экспертизы.

В то же время Латвию не следует оценивать исключительно с точки зрения размера её рынка. Латвия демонстрирует высокую эффективность в разработке нишевых продуктов и специализированных решений с большим экспортным потенциалом. Во многих отраслях латвийские компании отличаются гибкостью, инновационной направленностью и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям международных рынков. Это создаёт благоприятные возможности, особенно в премиальных нишевых сегментах, специализированном производстве, сфере ИКТ, инженерных услугах, интеллектуальных технологиях и индивидуализированных бизнес-решениях.

Важно отметить, что азербайджанский бизнес становится всё более открытым к высококачественной латвийской экспертизе и нишевым продуктам, особенно в тех сферах, где гибкость, надёжность и долгосрочное сотрудничество имеют большее значение, чем масштаб деятельности сам по себе.

Однако, на мой взгляд, наибольший потенциал заключается не только в традиционных экспортных моделях. Всё чаще международное сотрудничество развивается в формате экосистем компетенций, где страны обмениваются знаниями, технологиями, институциональным опытом и стратегическими партнёрствами, а не только физическими товарами. Именно в этой сфере заключается сравнительное преимущество Латвии: гибкая экспертная база, глубокое понимание европейского нормативно-правового пространства, опыт в области цифрового государственного управления и высокий инновационный потенциал.

Дополнительным объединяющим фактором являются общие исторические и культурные аспекты, присущие как Латвии, так и Азербайджану, что способствует выстраиванию стратегических отношений, основанных на доверии.

— На Ваш взгляд, какие направления являются наиболее перспективными для расширения двусторонней торговли и инвестиций в ближайшие годы?

— Наибольшим долгосрочным потенциалом обладают отрасли, связанные с развитием транспортной взаимосвязанности, устойчивости экономик и их структурной трансформации. Логистика и развитие Среднего коридора останутся стратегически важными направлениями сотрудничества, однако не менее актуальными являются цифровая инфраструктура, образовательное взаимодействие, проекты «зелёного» перехода, интеллектуальная мобильность, инновационные партнёрства и трансграничные профессиональные услуги.

Одной из сфер, которая по-прежнему недостаточно изучена в Европе, являются стремительно развивающиеся промышленные парки Азербайджана. Эти индустриальные зоны всё активнее производят товары и промышленную продукцию, способные представлять интерес для европейских рынков. Основные вопросы на сегодня связаны со стоимостью логистики, эффективностью цепочек поставок и общим уровнем узнаваемости данной продукции на рынке Евросоюза. Вместе с тем это создаёт дополнительные возможности для Латвии — не только в сфере торговли, но и в содействии расширению доступа к рынкам, повышению деловой узнаваемости, развитию партнёрств и укреплению региональной взаимосвязанности между Азербайджаном и Северной Европой.

В то же время сама Латвия располагает рядом международно конкурентоспособных отраслей с высоким экспортным потенциалом, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство, деревообработку, металлообработку и высокоспециализированное нишевое производство. Латвийские компании особенно сильны в сегменте премиальной и высокотехнологичной нишевой продукции, где гибкость, качество и индивидуальный подход имеют большее значение, чем масштабы производства.

Если между представителями бизнеса с обеих сторон будут налажены контакты, а рынок окажется готов к конкретному продукту или услуге, сотрудничество может развиваться весьма быстрыми темпами. В международном бизнесе своевременность и наличие надёжных деловых связей нередко становятся столь же важными факторами успеха, как и сам продукт.

Ещё одним всё более значимым направлением становится сотрудничество на уровне бизнес-платформ — создание механизмов, позволяющих азербайджанским компаниям выходить на рынки Северной Европы, а латвийским компаниям получать структурированный доступ к регионам Каспия и Центральной Азии.

В ближайшие годы наиболее успешными окажутся не обязательно крупнейшие экономики мира, а те страны, которые смогут эффективно позиционировать себя в качестве надёжных связующих звеньев между регионами, экономическими системами и рынками.

— Латвия обладает значительным опытом в области логистики, транспорта, цифровизации и инноваций. Каким образом эти направления могут способствовать углублению сотрудничества с Азербайджаном?

— Сильная сторона Латвии никогда не заключалась в масштабах. Наше преимущество — в гибкости и эффективности. За последние десятилетия Латвия сформировала международно признанную экспертизу в сфере управления логистикой, цифровых государственных услуг, транзитных систем, информационно-коммуникационных технологий и механизмов поддержки инноваций. Эти направления особенно востребованы для экономик, проходящих этапы структурной модернизации и региональной интеграции.

Латвия может предложить практический европейский опыт в сочетании с высокой операционной гибкостью. В современных условиях страны всё чаще заинтересованы не только в инфраструктурных инвестициях, но и в передаче знаний, повышении институциональной эффективности и обеспечении совместимости с международными системами и стандартами.

В то же время одной из важнейших основ для дальнейшего углубления сотрудничества между Латвией и Азербайджаном остаются стабильно конструктивные отношения между двумя государствами — как на уровне высшего политического руководства, так и на уровне институтов и деловых кругов. На протяжении многих лет была сформирована устойчивая система политического диалога, экономической дипломатии и делового взаимодействия, что создало высокий уровень взаимного доверия и предсказуемости в долгосрочной перспективе.

Это имеет особое значение в современных геополитических условиях, когда долгосрочное международное сотрудничество часто строится не только на экономической целесообразности, но и на надёжности, стратегической преемственности и доверительных отношениях между государственными институтами и бизнес-сообществами. По этой причине существующие отношения между Латвией и Азербайджаном могут служить прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества в сферах логистики, цифровизации, инноваций, образования, инвестиций, а также более широких инициатив по развитию региональной взаимосвязанности.

При этом важно помнить и о значительном потенциале сотрудничества в нишевых отраслях и производственном секторе, где обе страны обладают взаимодополняющими компетенциями и возможностями для создания долгосрочных партнёрств.

— Азербайджан активно развивает свою роль регионального транспортно-логистического хаба. Видите ли Вы возможности для расширения сотрудничества между нашими странами в этой сфере?

— Безусловно. Стратегическое значение Среднего коридора существенно возросло в связи с трансформацией глобальной торговли и изменением геополитической ситуации. Азербайджан играет центральную роль в этом процессе.

Для Латвии это создаёт возможности не только в сфере грузового транзита, но и в более широком контексте логистической экспертизы: развитии мультимодальных транспортных систем, повышении эффективности таможенных процедур, внедрении цифровых логистических платформ, создании современных складских решений, укреплении устойчивости цепочек поставок и обеспечении транспортной связанности с Северной Европой.

Будущее логистики сегодня определяется уже не только наличием инфраструктуры. Всё большее значение приобретают координация процессов, скорость, цифровая интеграция и геополитическая надёжность. Государства, способные эффективно сочетать эти элементы, станут стратегически важными партнёрами в формирующихся евразийских торговых потоках.

— Как представитель Латвийской торгово-промышленной палаты в Азербайджане, какие тенденции Вы наблюдаете в развитии делового интереса между двумя странами?

— За последние годы деловой диалог между Латвией и Азербайджаном стал более зрелым. Определенно повлиял на это недавно реализованный проект сети LEF Azerbaijan, объединивший четыре страны — Азербайджан, Латвию, Эстонию и Финляндию, где ведущую роль играла именно Латвия.

Несколько лет назад интерес бизнеса носил преимущественно ознакомительный характер и отличался определённой осторожностью. Сегодня компании всё чаще подходят к сотрудничеству с долгосрочной перспективой и более глубоким пониманием региональной динамики, транспортно-логистических маршрутов и геополитических реалий.

Латвийские компании всё чаще рассматривают Азербайджан не только как самостоятельный экспортный рынок, но и как часть более широкой стратегии регионального сотрудничества и транспортной взаимосвязанности с Каспийским регионом и Центральной Азией. В то же время азербайджанский бизнес всё чаще воспринимает Латвию как надёжные и стабильные ворота на рынок ЕС, особенно в страны Балтии и Северной Европы.

Также я наблюдаю, что серьёзное международное сотрудничество в большей степени основывается на доверии, а не только на цене или качестве продукции. Компании ищут надёжных партнёров, способных одновременно ориентироваться в сложной геополитической среде, соблюдать требования комплаенса и учитывать культурные различия.

Вместе с тем одним из наиболее сложных аспектов остаётся стратегия выхода на рынок и готовность поддерживать долгосрочное присутствие в Азербайджане до достижения ощутимых коммерческих результатов. В одних случаях одна встреча может достаточно быстро привести к сотрудничеству. В других компаниям приходится годами вести переговоры без конкретных итогов. Причины могут быть самыми разными: сроки реализации проектов, готовность рынка, внутренние приоритеты бизнеса, финансовые механизмы, особенности принятия решений или просто уровень доверия между партнёрами.

Именно поэтому компаниям, выходящим на азербайджанский рынок, следует действовать стратегически и проявлять терпение. Долгосрочное присутствие имеет большое значение. Доверие требует времени. Как правило, успеха в регионе добиваются те компании, которые готовы инвестировать не только финансовые ресурсы, но и усилия в развитие отношений и стратегическое сотрудничество на протяжении многих лет.

— С какими основными трудностями сталкиваются латвийские компании при выходе на азербайджанский рынок и наоборот?

— Главная сложность зачастую заключается не в самом рынке, а в подходе компаний к международной экспансии. В обоих направлениях успешное сотрудничество требует терпения, стратегической последовательности, локального присутствия и понимания культурных особенностей. Слишком часто компании рассчитывают на быстрые коммерческие результаты в условиях, где ключевую роль по-прежнему играет выстраивание доверительных отношений.

Существуют и практические вызовы: логистические расходы, адаптация к нормативным требованиям, процедуры комплаенса, сертификация продукции, финансовая проверка контрагентов и оценка надёжности партнёров. Однако все эти трудности вполне преодолимы для компаний, готовых инвестировать в долгосрочное позиционирование на рынке, а не стремиться исключительно к краткосрочной выгоде. В целом, современные международные рынки гораздо больше вознаграждают устойчивость, надёжность и стратегическое терпение, чем агрессивные методы расширения бизнеса.

— Ряд европейских стран закупает энергетические ресурсы у Азербайджана. Рассматривает ли Латвия возможность расширения энергетического сотрудничества с Азербайджаном и как оценивает роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы?

— Азербайджан становится всё более важным партнёром в рамках общеевропейской стратегии диверсификации энергетических источников и развития транспортно-энергетической взаимосвязанности.

В последние годы сотрудничество между ЕС и Азербайджаном вышло далеко за рамки традиционных обсуждений поставок энергоресурсов и охватывает развитие возобновляемой энергетики, проекты зелёного перехода, инфраструктурную взаимосвязанность, повышение энергоэффективности и укрепление долгосрочной устойчивости региона. Это отражает растущую стратегическую значимость Азербайджана в европейской энергетической архитектуре.

С точки зрения Европы диверсификация энергетических партнёрств остаётся важным элементом экономической стабильности и энергетической безопасности. В этом контексте Азербайджан играет конструктивную и всё более заметную роль как надёжный региональный партнёр, соединяющий Европу с Каспийским регионом и более широкими евразийскими энергетическими коридорами.

Для Латвии потенциал будущего сотрудничества, вероятно, будет выходить за рамки исключительно прямой торговли энергоресурсами. Новые возможности могут открываться в таких сферах, как зелёные технологии, инновации, цифровизация энергетических систем, инфраструктурные проекты, развитие логистической взаимосвязанности, обмен профессиональной экспертизой и более широкое партнёрство в области устойчивого развития.

Одновременно укрепление экономического диалога между ЕС и Азербайджаном создаёт благоприятную основу для углубления сотрудничества и на двустороннем уровне. Это открывает возможности не только для взаимодействия между государственными и отраслевыми институтами, но и всё в большей степени для развития деловых партнёрств, обмена знаниями и формирования долгосрочного стратегического сотрудничества между компаниями и организациями двух стран.