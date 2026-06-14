Города Габала и Шеки являются самыми популярными направлениями после Баку для туристов, посещающих Азербайджан.

Об этом ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации гидов страны (ATGA) Турал Мусаев.

«Больше всего туристов, конечно, после Баку едет в Габалу и Шеки», — сказал он.

По словам Мусаева, это связано, прежде всего, с тем, что в этих городах хорошая транспортная доступность и развитая туристическая инфраструктура — отели, объекты общественного питания, места для отдыха и развлечений. К примеру, в Габале действует международный аэропорт, а из столицы за 3,5 часа туда можно добраться и на скоростном поезде.

«Плюс красивая природа, памятники истории и архитектуры, природные достопримечательности, вкусная еда» — отметил глава ATGA. В Габалу, по его словам, чаще едут, чтобы покататься на лыжах и канатной дороге на горнолыжном курорте «Туфандаг», посмотреть семиступенчатый водопад «Семь красавиц», полюбоваться горными пейзажами, побывать в деревне Вандам — ее в шутку называют родиной актера и мастера боевых искусств Жан-Клода Ван Дамма, хотя никакого отношения он к ней не имеет. В мае — июне туристов привлекают туры на лавандовые поля. Габалу часто выбирают и любители семейного отдыха. Дети могут здесь посетить крупнейший в Азербайджане парк аттракционов — Габалэнд.

Как отметил Мусаев, другой город — Шеки — был важным перевалочным пунктом на древнем Шелковом пути, там сохранились старинные караван-сараи, мечети и храмы, лавки ремесленников. Исторический центр города с Ханским дворцом XVIII века включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для гурманов поездка в Шеки — это еще возможность купить шекинскую пахлаву и попробовать пити (суп из баранины с горохом, сухофруктами и каштанами, который готовят в глиняных горшочках).

По словам руководителя ATGA, оба города привлекают туристов и фестивалями. В Габале это международный музыкальный фестиваль с участием именитых исполнителей — он проходит летом и большинство концертов устраивается под открытым небом на фоне гор и лесов, а также популярный фестиваль варенья. В Шеки же ежегодно проводится международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь», где свое искусство демонстрируют фольклорные коллективы.

Мусаев считает, что в ближайшие несколько лет о себе как об интересном туристическом направлении сможет заявить и Нахчыван.

«По красоте своей природы и количеству исторических и архитектурных памятников Нахчыван не уступает многим популярным туристическим направлениям в Азербайджане», — отметил он.

Также интересной туристической локацией является самое высокогорное село Азербайджана — Хыналыг в Губинском районе. Его население сохранило свой редкий язык — хиналугский — на нем говорят всего около двух тысяч человек, а также самобытные обычаи и традиции. В селе, кроме того, много памятников, старинных усыпальниц и захоронений.

Туристов притягивает и село Ивановка в Исмаиллинском районе, где действует единственный в Азербайджане колхоз. Но в прошлом году он сменил организационно-правовую форму, став открытым акционерным обществом.

«К сожалению, пока мало туристических компаний предлагают этот маршрут. Там невероятная атмосфера гостеприимства — я сам не раз там бывал. Жители села, встречая гостей, могут одеться в традиционные костюмы, исполнить танцы и вести хороводы, спеть частушки, накрыть стол с традиционными блюдами», — сказал глава ATGA. По словам Мусаева, это играет большую роль в привлечении туристов, «потому что одно дело туристу рассказать, а совсем другое — дать ему возможность увидеть все своими глазами».