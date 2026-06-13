МИД Пакистана заявил, что электронное подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье.

По данным ведомства, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел в субботу телефонный разговор со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, в ходе которого «они приветствовали завершающий этап переговоров по соглашению между США и Ираном, церемония электронного подписания которого запланирована на завтра».

Стороны «выразили надежду, что это важное событие будет способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе», говорится в сообщении МИД Пакистана.