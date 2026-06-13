Иран мог пополнить свой арсенал ракетами российского производства.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки.

По данным источников, во время перемирия с США Иран восстановил существенную часть своих вооружений. Отмечается, что сейчас Иран располагает примерно тремя четвертями ракетного арсенала, которым обладал до начала боевых действий.

Собеседники агентства считают, что Тегеран сохраняет возможность быстро наращивать запасы вооружений в случае необходимости. При этом они предполагают, что Россия могла передать Ирану свои новые ракеты, произведенные за последний год.