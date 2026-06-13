Народная артистка Азербайджана Флора Керимова была госпитализирована из-за проблем со здоровьем.

Процесс лечения артистки взята под контроль президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, передает АПА.

Кроме того, помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов навестил народную артистку. Он встретился с врачами и подробно ознакомился с ходом лечения.

По словам близких артистки, состояние Флоры Керимовой в настоящее время стабильное, она находится под наблюдением врачей, а для восстановления её здоровья принимаются все необходимые медицинские меры.