Мероприятия «Последний звонок», проведенные во всех общеобразовательных учреждениях республики, завершились в условиях высокого уровня обеспечения общественного порядка и безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в соответствии с заранее подготовленным планом безопасности, профильные подразделения МВД увеличили количество полицейских нарядов в столице и регионах, а возле школ и в местах массового скопления выпускников служба была организована в усиленном режиме.

Отмечается, что сотрудники полиции приняли необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения, контроля за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, а также для организации беспрепятственного передвижения выпускников и других граждан. Одновременно проводились профилактические мероприятия по предотвращению управления транспортными средствами лицами, не имеющими водительских прав.

«В результате принятых комплексных мер во время мероприятий, посвященных Дню последнего звонка, были предотвращены нарушения общественного порядка и серьезные противоправные действия, а выпускники смогли отметить этот знаменательный день в безопасной обстановке.

Министерство внутренних дел выражает благодарность родителям, представителям образовательного сообщества, школьным коллективам и гражданам за поддержку в обеспечении общественной безопасности, соблюдение требований законодательства и сотрудничество с сотрудниками полиции.

Министерство также поздравляет выпускников с этим важным этапом их жизни и желает им успехов в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности».