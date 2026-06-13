В Азербайджане завершился национальный чемпионат по легкой атлетике, организованный совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Главным событием заключительного дня турнира стало последнее выступление титулованного азербайджанского легкоатлета Назим Бабаев, который объявил о завершении своей спортивной карьеры, передает Report.

28-летний спортсмен вошел в историю, завоевав золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы, который состоялся в 2019 году в Глазго. Назим Бабаев также дважды становился чемпионом Летней Универсиады и победителем Игры исламской солидарности. Кроме того, он добился многочисленных успехов на самых престижных соревнованиях среди юниоров и молодежи.

Федерация легкой атлетики Азербайджана поблагодарила Назима Бабаева за большой вклад в развитие отечественного спорта и пожелала ему успехов на новом этапе жизни и в дальнейшей деятельности.