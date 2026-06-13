Армения пока не готова отказаться от российского газа, однако сама постановка вопроса о возможных поставках из Азербайджана свидетельствует о стремлении Еревана диверсифицировать источники энергоснабжения. Вместе с тем реализация такого сценария напрямую зависит от политического урегулирования армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора.

Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов, комментируя заявление председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месропа Месропяна о том, что в случае роста цен на российский газ Ереван может рассмотреть поставки из Азербайджана, Ирана или Туркменистана.

По его словам, заявление армянской стороны пока выглядит больше как политический сигнал, нежели практический план. На сегодняшний день Армения, указал парламентарий, остается одним из наиболее зависимых от российского газа государств региона: «Годовое потребление газа в Армении составляет около 2,5 млрд кубометров. Из них примерно 2,1 млрд приходится на поставки из России через территорию Грузии. Остальной объем обеспечивается иранским газом по схеме обмена на электроэнергию. Поэтому говорить о каком-либо серьезном замещении российского газа сейчас не приходится».

При этом Аллахверанов не исключает, что в среднесрочной перспективе вопрос поставок азербайджанского газа может перейти из теоретической плоскости в практическую.

«Технически такой проект реализуем. Еще в советское время существовала единая газотранспортная инфраструктура, связывавшая республики. Однако после армяно-азербайджанского конфликта эти связи были утрачены, часть инфраструктуры демонтирована. Для возобновления подобных поставок потребуются серьезные инвестиции и создание соответствующих условий», — пояснил он.

Главным препятствием депутат называет не технические, а политические факторы.

«Основной барьер — отсутствие мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Газовые поставки — это не разовая торговая операция, а долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и гарантиях стабильности. Пока такого уровня доверия между сторонами нет», — подчеркнул Аллахверанов.

По его словам, важную роль также будут играть открытие региональных коммуникаций, отказ от конфронтационной риторики и дальнейшее продвижение процесса нормализации отношений. В то же время депутат считает, что заявление армянского регулятора можно рассматривать как демонстрацию стремления Еревана к диверсификации поставок.

«Любое государство заинтересовано в том, чтобы не зависеть от одного поставщика. Поэтому подобные заявления показывают желание армянских властей расширить выбор и получить дополнительные возможности для маневра в энергетической сфере», — отметил он.

При этом эксперт сомневается, что Армения сможет отказаться от российского газа в обозримом будущем: «Речь, скорее всего, идет о попытке создать альтернативы и усилить собственные переговорные позиции. Азербайджан в этом контексте рассматривается как один из возможных вариантов, но далеко не единственный».

Аллахверанов также обратил внимание, что определенные элементы экономического взаимодействия между двумя странами уже существуют.

«Сегодня азербайджанские нефтепродукты в отдельных случаях попадают на армянский рынок через коммерческие механизмы. Однако поставки газа — это совершенно иной уровень сотрудничества, поскольку речь идет о постоянной и бесперебойной работе инфраструктуры», — сказал он.

По мнению депутата, в случае реализации такого проекта выгоду получили бы обе стороны. Армения смогла бы частично снизить зависимость от одного поставщика и диверсифицировать энергобаланс, а Азербайджан — расширить географию экспорта газа и укрепить свои позиции как надежного энергетического партнера.

«Для Азербайджана потенциальные поставки газа в Армению имеют не только экономическое, но и серьезное политическое значение. С экономической точки зрения речь идет о расширении географии экспорта азербайджанского газа и появлении нового рынка сбыта. Хотя Армения не является крупным потребителем, даже частичное присутствие на этом рынке означает дополнительные доходы, новые инвестиционные проекты и развитие газотранспортной инфраструктуры.

Однако гораздо важнее политический аспект. Если Азербайджан когда-либо начнет поставлять газ в Армению, это станет наглядным свидетельством того, что Южный Кавказ постепенно переходит от многолетнего противостояния к модели экономического сотрудничества. Для Баку это будет означать укрепление статуса надежного поставщика энергоресурсов, способного обеспечивать газом не только европейские страны и региональных партнеров, но и государство, с которым еще недавно находилось в состоянии конфликта», — отметил собеседник.

Кроме того, он подчеркнул, что подобный проект усилил бы позиции Азербайджана как ключевого энергетического центра региона: «Каждый новый потребитель азербайджанского газа расширяет политическое и экономическое влияние страны, повышает ее значимость в региональных процессах и укрепляет международный имидж Баку как предсказуемого и ответственного партнера».

«Наконец, сам факт энергетического сотрудничества мог бы стать дополнительным механизмом укрепления мира. Международный опыт показывает, что страны, связанные долгосрочными экономическими и инфраструктурными проектами, гораздо меньше заинтересованы в возврате к конфронтации. Поэтому в перспективе такой проект мог бы стать не только коммерческой сделкой, но и одним из инструментов обеспечения долгосрочной стабильности на Южном Кавказе», — заметил эксперт.

Вместе с тем депутат убежден, что подобные проекты могут стать логическим продолжением уже достигнутой нормализации, а не ее отправной точкой.

«Сначала необходимо окончательно урегулировать отношения, подписать мирный договор, открыть коммуникации и сформировать устойчивое доверие. И только после этого можно будет говорить о реализации крупных совместных энергетических и инфраструктурных проектов», — резюмировал Аллахверанов.